Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeibeamtin bei Festnahme einer 43-Jährigen leicht verletzt

Wächtersbach (ots)

(cb) Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Wächtersbach wurde eine eingesetzte Polizeibeamtin am Dienstagnachmittag durch eine 43 Jahre alte Frau verletzt. Gegen diese lag laut derzeitigem Ermittlungsstand ein bestehender offener Haftbefehl vor. Die Schutzleute sprachen die Dame gegen 15.20 Uhr auf dem Bahnsteig an und wollten sie vor Ort kontrollieren und festnehmen. Daraufhin habe diese einer Ordnungshüterin mit der Faust in das Gesicht geschlagen, wodurch die Beamtin leichte Verletzungen erlitt. Schließlich konnten die Schutzleute die 43-Jährige festnehmen und brachten sie direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Auf die Festgenommene kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu.

Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Beamten der Polizeistation Gelnhausen.

Offenbach, 10.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

