Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Verletzte bei zwei Unfällen: Schulbus überrollte Elfjährigen - Van durchbrach Zaun

Hanau (ots)

(lei) Zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten musste die Hanauer Polizei am Dienstag ausrücken. Zu den beiden Vorfällen bilanzierten die Beamten vier Verletzte und auch hohen Sachschaden.

Zunächst wurde kurz nach 15 Uhr eine Kollision vor einer Schule in der Rue de Conflans gemeldet, bei dem ein Elfjähriger schwere Verletzungen davontrug. Zeugen, darunter andere Schüler, berichteten, dass der Junge zunächst zu einem ankommenden Schulbus gerannt sei und sich dann offenbar an dem noch fahrenden Fahrzeug festgehalten habe. Während der Busfahrer daraufhin bremste, kam das Kind zu Fall und sein Bein wurde durch den Bus überrollt. In einem Rettungswagen wurde er umgehend erstversorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Am späten Abend stand dann eine Unfallaufnahme im Stadtteil Lamboy an. In der Moselstraße hatte eine junge Frau gegen 23 Uhr im Bereich einer abknickenden Vorfahrt mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren VW Multivan verloren und geradeaus den Zaun eines Firmengeländes durchbrochen. Der Kleinbus kam etwa 20 Meter weiter auf dem Areal zum Stehen. Die 18-Jährige und ihre beiden 19 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An dem Auto entstand ersten Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Die Beamten haben jeweils Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bitten weitere Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sich beim Polizeirevier Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell