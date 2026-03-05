Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht
Neuwied (ots)
Zwischen dem 03.03.2026, 15:00Uhr und dem 04.03.2026, 08:30 Uhr, wurde in der Harschbacher Straße in Raubach ein geparkter PKW beschädigt.
An dem unfallbeschädigten Fahrzeug wurde der Spiegel abgefahren, der unfallverursachende Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
02634/952-110
pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell