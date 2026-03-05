POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluß

Neuwied (ots) - Am Mittag des 04.03.2026 kam es zu einem Vorfall in Niederbieber vor einem dortigen Holzhandel, bei dem ein LKW-Fahrer von einer noch unbekannten Person in einem PKW mit Anhänger angefahren wurde. Dabei wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich im Nachgang von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Neuwied zu melden. Rückfragen ...

mehr