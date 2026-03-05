Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluß
Betzdorf (ots)
Am Mittwoch, 04.03.2026, fiel gegen 12.40 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstr. ein E-Scooter mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen auf, wurde entsprechend angehalten und kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und von diesem auch der Konsum eingeräumt. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
