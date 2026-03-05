PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluß

Betzdorf (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, fiel gegen 12.40 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstr. ein E-Scooter mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen auf, wurde entsprechend angehalten und kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und von diesem auch der Konsum eingeräumt. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

