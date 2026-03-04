PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Neuwied (ots)

Am Mittag des 04.03.2026 kam es zu einem Vorfall in Niederbieber vor einem dortigen Holzhandel, bei dem ein LKW-Fahrer von einer noch unbekannten Person in einem PKW mit Anhänger angefahren wurde. Dabei wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich im Nachgang von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 08:01

    POL-PDNR: Diebstahl auf Friedhof

    Helmenzen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 01.03.2026, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof in Helmenzen eine Bronzelaterne von einer Grabstätte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, 02.03.2026, ereignete sich zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr in Hamm (Sieg), Thalhauser Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter, Pkw Seat von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
