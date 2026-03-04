Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl auf Friedhof
Helmenzen (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, 01.03.2026, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof in Helmenzen eine Bronzelaterne von einer Grabstätte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
