PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl auf Friedhof

Helmenzen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 01.03.2026, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof in Helmenzen eine Bronzelaterne von einer Grabstätte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, 02.03.2026, ereignete sich zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr in Hamm (Sieg), Thalhauser Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter, Pkw Seat von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:47

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 07.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in eine Lehrwerkstatt ein und entwendeten Wertgegenstände und verschiedene Werkzeuge. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:37

    POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 06.45 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 06.45 Uhr, kam es in Altenkirchen, Stadthallenweg, erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude. Wie bereits in der Vorwoche gelang es den unbekannten Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren