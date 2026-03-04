POL-PDNR: Diebstahl auf Friedhof

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 06.45 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 06.45 Uhr, kam es in Altenkirchen, Stadthallenweg, erneut zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude. Wie bereits in der Vorwoche gelang es den unbekannten Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK ...

