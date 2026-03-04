Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung durch rücksichtslosen Radfahrer in Horhausen

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am 04.03.2026 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Zwischenfall in der Ortslage Horhausen (Westerwald). Hierbei fuhr ein Radfahrer unvermittelt vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Ein dort befindlicher PKW-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beteiligten. In dieser wurde der PKW-Fahrer von dem Radfahrer körperlich angegangen und bedroht.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell