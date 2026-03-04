PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung durch rücksichtslosen Radfahrer in Horhausen

Horhausen (Westerwald) (ots)

Am 04.03.2026 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Zwischenfall in der Ortslage Horhausen (Westerwald). Hierbei fuhr ein Radfahrer unvermittelt vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Ein dort befindlicher PKW-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beteiligten. In dieser wurde der PKW-Fahrer von dem Radfahrer körperlich angegangen und bedroht.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 08:01

    POL-PDNR: Diebstahl auf Friedhof

    Helmenzen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 01.03.2026, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof in Helmenzen eine Bronzelaterne von einer Grabstätte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:55

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, 02.03.2026, ereignete sich zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr in Hamm (Sieg), Thalhauser Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellter, Pkw Seat von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:47

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 07.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in eine Lehrwerkstatt ein und entwendeten Wertgegenstände und verschiedene Werkzeuge. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren