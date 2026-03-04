Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Gieleroth/Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 18:12 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein unsicher geführter PKW Ford Focus auf der B8 in der Gemarkung Gieleroth in Fahrtrichtung Altenkirchen gemeldet. Das Fahrzeug soll mehrfach die Mittellinie überquert und hierdurch den Gegenverkehr gefährdet haben. Das Fahrzeug konnte schließlich in Altenkirchen angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 43-jährige Fahrzeugführerin wies hierbei typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln auf. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die während der Fahrt gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell