POL-PDNR: Auffahrunfall im Baustellenbereich in Hövels - Verursacher weggefahren

Wissen (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026 gegen 14:10 kam es im Bereich der Baustelle in Hövels OT Siegenthal zu einem Auffahrunfall. Drei Autofahrer warteten zunächst an der Baustellenampel auf Grün. Als es soweit war, fuhren alle drei nacheinander los. Plötzlich und unerwartet ohne erkennbaren Grund stoppte der Fahrer des vordersten Pkw, eines älteren schwarzen BMW, sein Fahrzeug im einspurigen Baustellenbereich bis zum Stillstand ab. Die 36-jährige Fahrerin des zweiten Pkw erkannte dies rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Die 27-jährige Fahrerin des dritten Pkw hatte dies nicht früh genug erkannt und fuhr auf den zweiten Pkw auf. Hierbei entstand an diesen beiden Fahrzeugen Sachschaden (geschätzte Gesamtschadenshöhe: 5000 Euro). Der Fahrer des schwarzen BMW schien den Unfall bemerkt zu haben, denn er stieg aus und schaute nach, ob an seinem Fahrzeug ein Schaden entstanden war. Der dunkelhaarige Mann trug eine schwarze Jacke mit lila Emblem und weißer Schrift. Als er keine Beschädigung an seinem Pkw feststellte, stieg er wieder in sein Auto, fuhr weiter und entfernte sich so von der Unfallstelle. Die Polizei Wissen bittet mögliche Zeugen um Hinweise oder den Fahrer des schwarzen BMW, sich bei der Polizeidienststelle zu melden (Telefon: 02742 935-0 oder Email: pwwissen@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
Sachbearbeiter: POK Anton Zimmer
Im Kreuztal 103
57537 Wissen
Telefon: 02742 935-0
Telefax: 02742 935-100
Email: pwwissen@polizei.rlp.de

