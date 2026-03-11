Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Unfall - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 45

Brucköbel (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45 zwischen Bruchköbel und Roßdorf sind am späten Dienstagabend eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 27-jähriger Toyota-Fahrer die Bundesstraße 45 aus Richtung Bruchköbel. Eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin kam ihm entgegen. Zwischen den Abfahrten Bruchköbel und Bruchköbel-Roßdorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß. Beim Eintreffen der Rettungskräfte mussten die Fahrerin und der Fahrer aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, für die weiteren Untersuchungen sicher.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

Aufgrund der laufenden Aufräumarbeiten ist die Bundesstraße 45 zwischen Bruchköbel und Roßdorf derzeit weiterhin voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell