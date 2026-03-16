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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw

Wegberg-Gripekoven (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12. März) kam es auf dem Grenzlandring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Um kurz nach 15 Uhr war ein 35 Jahre alter Wegberger mit seinem Pkw auf dem Grenzlandring aus Richtung Am alten Schlagbaum kommend in Fahrtrichtung Stadion unterwegs, als im Kreuzungsbereich ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer aus Richtung Am Friedhof kommend in Fahrtrichtung Zum Pappenhof den Grenzlandring kreuzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der Wegberger stürzte auf die Fahrbahn und erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Aachen hinzugezogen. Der Bereich der Unfallstelle blieb während der polizeilichen Arbeiten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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