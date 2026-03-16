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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Harbeck (ots)

Am vergangenen Freitag (13. März) verschafften sich Einbrecher zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein in der Straße Kringskamp gelegenes Wohnhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entkamen nach ersten Erkenntnissen mit zwei E-Bikes, die sie in der Garage fanden sowie Schmuckgegenständen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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    Geilenkirchen (ots) - Aus dem Hauseingangsflur eines Mehrfamilienhauses an der Lütticher Straße stahlen Diebe zwischen Samstagnachmittag (14. März), 17 Uhr und Sonntagmorgen (15. März), 9 Uhr, einen E-Scooter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 16.03.2026 – 13:00

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    POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

    Heinsberg-Dremmen (ots) - Unbekannte schlugen am Ginsterweg eine Scheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. März (Freitag), 17 Uhr und dem 14. März (Samstag), 8 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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