Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Harbeck (ots)

Am vergangenen Freitag (13. März) verschafften sich Einbrecher zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein in der Straße Kringskamp gelegenes Wohnhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entkamen nach ersten Erkenntnissen mit zwei E-Bikes, die sie in der Garage fanden sowie Schmuckgegenständen.

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