Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

Am Montagmorgen (16. März) meldete ein Zeuge gegen 7.40 Uhr ein Auto im Bahnhofsparkhaus in der Straße An der Friedensburg, an dem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Personen den Fahrzeuginnenraum zudem nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell