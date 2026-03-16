Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Hückelhoven: Mokwastraße (Btm) - Wassenberg-Myhl: B 221 (Alkohol) - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach (Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg: Sittarder Straße / Westpromenade - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße - Hückelhoven: Mokwastraße - Wassenberg: Erkelenzer Straße - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Heinsberg-Randerath: Himmerich

wurden bei einer Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

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