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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Hückelhoven: Mokwastraße (Btm)
   - Wassenberg-Myhl: B 221 (Alkohol)
   - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach (Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg: Sittarder Straße / Westpromenade
   - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße
   - Hückelhoven: Mokwastraße
   - Wassenberg: Erkelenzer Straße
   - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

   - Heinsberg-Randerath: Himmerich

wurden bei einer Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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