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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 16. März (Montag), 23 Uhr, und dem 17. März (Dienstag), 7 Uhr, schlugen unbekannte Personen an einem in der Bachstraße abgestellten Pkw eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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