POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen
Geilenkirchen (ots)
Zwischen dem 16. März (Montag), 23 Uhr, und dem 17. März (Dienstag), 7 Uhr, schlugen unbekannte Personen an einem in der Bachstraße abgestellten Pkw eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse.
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