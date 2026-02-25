Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl in Buer gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Der Verkauf eines Mobiltelefons endete am Dienstagmittag, 24. Februar 2026, mit einer leicht verletzten Verkäuferin und zwei festgenommenen Tatverdächtigen aus Essen.

Die 44-jährige Gelsenkirchenerin verabredete sich über eine Verkaufsplattform mit dem vermeintlichen Käufer. Doch anstatt die vereinbarte Summe zu übergeben, flüchtete der Mann mit dem Mobiltelefon in der Hand aus dem Haus in der Straße Obererle in Buer. Die 44-Jährige versuchte den Mann festzuhalten und an der Flucht zu hindern, stürzte jedoch dabei mehrfach und verletzte sich leicht. Dem Mann gelang es schließlich, sich loszureißen und in Richtung Kurt-Schumacher-Straße zu flüchten. Die Verkäuferin alarmierte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen Einsatzkräfte der Polizei im Bereich der Ekhofstraße auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Flüchtigen zutraf und der in Begleitung eines weiteren Mannes war. Beide ergriffen beim Erblicken der Polizeibeamten erneut die Flucht, konnten jedoch kurze Zeit später eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 18-jährige Mann aus Essen wies Verletzungen auf, die aus der Rangelei mit der Verkäuferin stammten. Bei dem 16 Jahre alten, ebenfalls aus Essen stammenden, Begleiter konnte das entwendete Mobiltelefon gefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell