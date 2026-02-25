PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl in Buer gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Der Verkauf eines Mobiltelefons endete am Dienstagmittag, 24. Februar 2026, mit einer leicht verletzten Verkäuferin und zwei festgenommenen Tatverdächtigen aus Essen.

Die 44-jährige Gelsenkirchenerin verabredete sich über eine Verkaufsplattform mit dem vermeintlichen Käufer. Doch anstatt die vereinbarte Summe zu übergeben, flüchtete der Mann mit dem Mobiltelefon in der Hand aus dem Haus in der Straße Obererle in Buer. Die 44-Jährige versuchte den Mann festzuhalten und an der Flucht zu hindern, stürzte jedoch dabei mehrfach und verletzte sich leicht. Dem Mann gelang es schließlich, sich loszureißen und in Richtung Kurt-Schumacher-Straße zu flüchten. Die Verkäuferin alarmierte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen Einsatzkräfte der Polizei im Bereich der Ekhofstraße auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Flüchtigen zutraf und der in Begleitung eines weiteren Mannes war. Beide ergriffen beim Erblicken der Polizeibeamten erneut die Flucht, konnten jedoch kurze Zeit später eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 18-jährige Mann aus Essen wies Verletzungen auf, die aus der Rangelei mit der Verkäuferin stammten. Bei dem 16 Jahre alten, ebenfalls aus Essen stammenden, Begleiter konnte das entwendete Mobiltelefon gefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:04

    POL-GE: Fahndungserfolg nach Klemmbretttrick in Hassel und Erle

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem es am Dienstag, 24. Februar 2026, in zwei Fällen zu einem Trickdiebstahl kam, konnten Einsatzkräfte der Polizei zwei tatverdächtige Männer und eine tatverdächtige Frau im Alter von 18, 22 und 24 Jahren in einem Auto stoppen. Gegen 12.30 Uhr alarmierte eine 74-jährige Gelsenkirchenerin die Polizei, nachdem sie in einem Lebensmittelgeschäft auf der Heistraße in Erle von zwei Männern ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:09

    POL-GE: Zeugensuche: Jugendlicher von Unbekannten angegriffen

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in Ückendorf am Montag, 23. Februar 2026, nach Zeugen des Vorfalls. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener stieg gegen 14.25 Uhr an der Haltestelle Lazarettstraße am Festweg aus einem Bus. Hier folgten ihm zwei unbekannte Jungen, die ihn kurz darauf umzingelten, traten sowie schlugen und mehrfach die Herausgabe seiner Kopfhörer forderten. Zudem signalisierten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren