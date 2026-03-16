POL-D: Tag der Kriminalitätsopfer: "Gemeinsam stark für Betroffene" - Veranstaltung mit Düsseldorfer Hilfsnetzwerk, Feuerwehr, Polizei und Service- und Ordnungsdienst
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Düsseldorf (ots)
Anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer am Sonntag, 22. März 2026, lädt die Fachgruppe Opferschutz des Kriminalpräventiven Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf (KPR) ab 12 Uhr zur Veranstaltung "Gemeinsam stark für Betroffene" ein. Die Veranstaltung findet vor dem Rathaus, Marktplatz 2, statt. Der Eintritt ist kostenfrei.
Die gemeinsame Pressemeldung zu dem Thema ist abrufbar unter folgendem Link:
https://www.duesseldorf.de/medienportal/pressedienst-einzelansicht/pld/tag-der-kriminalitaetsopfer-gemeinsam-stark-fuer-betroffene
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