Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter Raub in Düsseltal - Unbekannter bedroht Frau mit Schusswaffe - Mann flieht ohne Tatbeute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 13. März 2026, 18:20 Uhr

Nach einem versuchten Raub mit Schusswaffe am Freitagabend in Düsseltal sucht die Polizei nach Zeugen: Ein bislang unbekannter Mann hatte eine Frau an einem Geldautomaten bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Er flüchtete ohne Beute.

Nach den bisherigen Ermittlungen beabsichtigte eine 37-jährige Frau an einem Automaten im Vorraum eines Geldinstitutes an der Brehmstraße Geld abzuheben, als sie plötzlich einen unbekannten Mann hinter sich bemerkte. Er drohte ihr mit einer schwarzen Waffe und forderte sie auf, Geld abzuheben. In diesem Moment betrat ein Bankmitarbeiter den Vorraum der Filiale. Der Täter verließ unmittelbar den Tatort und flüchtete ohne Beute über die Weseler Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hat dunkle kurzgelockte Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Regenjacke mit einer weißen Aufschrift auf dem Rücken, eine dunkle Stoffhose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle sowie eine schwarze Kapuze. Der Mann könnte sich bereits vor der Tat einige Minuten am Brehmplatz aufgehalten haben.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

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