POL-D: Ergänzung zu unserem Veranstaltungshinweis - Fortuna-Legende Axel Bellinghausen unterstützt Düsseldorfer Polizei

Düsseldorf (ots) - Samstag, 14. März 2026 Für den morgigen Samstag, 14. März 2026, sind der Polizei ab den Mittagsstunden mehrere Versammlungen angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Bereits ab den frühen Mittagsstunden starten erste ...

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