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Polizei Düsseldorf

POL-D: Ergänzung zu unserem Veranstaltungshinweis - Fortuna-Legende Axel Bellinghausen unterstützt Düsseldorfer Polizei

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Freitag, 13. März 2026:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6235135

Die Düsseldorfer Polizei erhält am morgigen Vormittag sportliche Assistenz bei der Auftaktveranstaltung zum Thema "Fahrraddiebstahl". Die Fortuna-Legende Axel Bellinghausen wird ab 10:00 Uhr vor Ort sein, um die Beamtinnen und Beamten zu unterstützen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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