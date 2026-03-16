POL-D: Ergänzung zu unserem Veranstaltungshinweis - Fortuna-Legende Axel Bellinghausen unterstützt Düsseldorfer Polizei
Düsseldorf (ots)
Unsere Pressemeldung von Freitag, 13. März 2026:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6235135
Die Düsseldorfer Polizei erhält am morgigen Vormittag sportliche Assistenz bei der Auftaktveranstaltung zum Thema "Fahrraddiebstahl". Die Fortuna-Legende Axel Bellinghausen wird ab 10:00 Uhr vor Ort sein, um die Beamtinnen und Beamten zu unterstützen.
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