POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerinnen Blutproben entnommen
Warendorf (ots)
Am Montag, 6.4.2026 kontrollierten Polizisten gegen 0.35 Uhr zwei E-Scooter-Fahrerinnen auf der Zeppelinstraße in Ahlen. Die 21-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück war aufgrund ihres Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig. Und die 23-jährige Ahlenerin war ebenfalls alkoholisiert und hatte zusätzlich noch Cannabis konsumiert. Die Beamten ließen den Fahrerinnen Blutproben entnehmen, untersagten ihnen die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein.
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