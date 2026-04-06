Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 5.4.2026, zwischen 14.55 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Augustin-Wibbelt-Straße in Ahlen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Tatbeute, die aktuell nicht bekannt ist. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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