PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Jungen Mann vom Feuer weggezogen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.4.2026 kam es gegen 23.10 Uhr zu einem Vorfall während des Osterfeuers in der Vechtestraße in Sassenberg. Ein 20-jähriger Freckenhorster soll sich zu nah an dem Feuer aufgehalten haben, was ein 17-jähriger Verantwortlicher aus Sassenberg zum Anlass genommen haben soll, ihn wegzudrücken. Daraufhin soll der alkoholisierte Heranwachsende den Jugendlichen geschlagen haben. Weitere Personen sollen eingegriffen und den Freckenhorster vom Osterfeuer weggezogen haben. Sowohl der 17-Jährige als auch der 20-Jährige wurden leicht verletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 11:02

    POL-WAF: Ennigerloh. Unbekannter schlug einem Jungen ins Gesicht

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 5.4.2026 schlug ein Unbekannter gegen 23.40 Uhr einem Jungen auf dem Marktplatz in Ennigerloh ins Gesicht. Der 13-Jährige hielt sich in einem Geschäft auf, in dem rund um die Uhr Getränke und Snacks aus Automaten erworben werden können. Ebenso ein 19-jähriger Westkirchener. Als der Unbekannte das Geschäft betrat, kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Mann und dem Jungen sowie ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 10:59

    POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin war absolut fahruntüchtig und besitzt keinen Führerschein

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 5.4.2026 meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gegen 12.00 Uhr die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin auf der B 475 in Höhe Ennigerloh. Polizisten konnten die Frau anhalten und stellten fest, dass sie absolut fahruntüchtig war. Außerdem besitzt die 55-Jährige keinen Führerschein. Die Beamten ließen der Warendorferin ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 09:15

    POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerinnen Blutproben entnommen

    Warendorf (ots) - Am Montag, 6.4.2026 kontrollierten Polizisten gegen 0.35 Uhr zwei E-Scooter-Fahrerinnen auf der Zeppelinstraße in Ahlen. Die 21-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück war aufgrund ihres Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig. Und die 23-jährige Ahlenerin war ebenfalls alkoholisiert und hatte zusätzlich noch Cannabis konsumiert. Die Beamten ließen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren