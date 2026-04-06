Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Jungen Mann vom Feuer weggezogen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.4.2026 kam es gegen 23.10 Uhr zu einem Vorfall während des Osterfeuers in der Vechtestraße in Sassenberg. Ein 20-jähriger Freckenhorster soll sich zu nah an dem Feuer aufgehalten haben, was ein 17-jähriger Verantwortlicher aus Sassenberg zum Anlass genommen haben soll, ihn wegzudrücken. Daraufhin soll der alkoholisierte Heranwachsende den Jugendlichen geschlagen haben. Weitere Personen sollen eingegriffen und den Freckenhorster vom Osterfeuer weggezogen haben. Sowohl der 17-Jährige als auch der 20-Jährige wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell