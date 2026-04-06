Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unbekannter schlug einem Jungen ins Gesicht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.4.2026 schlug ein Unbekannter gegen 23.40 Uhr einem Jungen auf dem Marktplatz in Ennigerloh ins Gesicht. Der 13-Jährige hielt sich in einem Geschäft auf, in dem rund um die Uhr Getränke und Snacks aus Automaten erworben werden können. Ebenso ein 19-jähriger Westkirchener. Als der Unbekannte das Geschäft betrat, kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Mann und dem Jungen sowie dem Westkirchener. Der Tatverdächtige sowie der 13-Jährige verließen dann das Ladenlokal. Vor der Tür schlug der Mann dem Jungen ins Gesicht, wobei der Neubeckumer leicht verletzt wurde.

Der Tatverdächtige mit einem Dreitagebart ist geschätzt zwischen 30 und 45 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine unauffällige Körperstatur, trug eine graue Winterjacke, eine schwarze Hose sowie ein graues Cap. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert oder stand unter Drogeneinfluss. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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