LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Geratal (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 53-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Waldstraße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 53 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)
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