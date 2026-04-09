LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Einen Beuteschaden von ungefähr 500 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Straße "Am Berg". Aus einem dort befindlichen Baustellenfahrzeug wurde in der Zeit zwischen dem 07. April, 17.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0086397/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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