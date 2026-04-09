LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein aber mit falschen Kennzeichen und offenbar unter Einfluss von Cannabis, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Audi gestern Abend die Weimarer Straße. Dies stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell