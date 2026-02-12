PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Anhänger umgekippt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gnesener Straße ist am Donnerstag (12.02.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 12.000 Euro entstanden. Ein 19-Jähriger hatte seinen Mitsubishi gegen 12.50 Uhr am Straßenrand in Fahrtrichtung Untertürkheim geparkt. Als er Richtung Untertürkheim losfahren wollte, übersah er den Mercedes Sprinter eines 54 Jahre alten Mannes, der in die gleiche Richtung fuhr. Dabei streifte der Mitsubishi den Anhänger, der dann umkippte. Der Mitsubishi beschädigte noch einen vor ihm geparkten Opel. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

