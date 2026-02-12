Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jähriger wird von Stadtbahn erfasst und leicht verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag (12.02.2026) in der Kormoranstraße von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Der Jugendliche überquerte gegen 09.50 Uhr die Gleise und wurde dabei von einer Stadtbahn der Linie U2 erfasst, die aus Richtung Mönchfeld in die Haltestelle einfuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des 26 Jahre alten Stadtbahnfahrers stieß die Bahn mit dem 17-Jährigen zusammen und schleuderte ihn in den Grünstreifen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

