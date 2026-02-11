Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen / -Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (10.02.2026) in Mehrfamilienhäuser an der Fasanenhofstraße und Eschenauer Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 19.00 Uhr und 20.25 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Fasanenhofstraße auf. Die Diebe durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld. An der Eschenauer Straße gelangten die Diebe zwischen 17.30 Uhr und 23.10 Uhr ebenfalls über einen Balkon in eine Wohnung und flüchteten mit Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

