Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin angefahren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach einem Unfall in der Hauptstätter Straße am Dienstagabend (10.02.2026) ist eine bislang unbekannte Radfahrerin gestürzt. Eine 88 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr in der Hauptstätter Straße Richtung Paulinenstraße unterwegs, als sie mutmaßlich an einer Fußgängerfurt auf Höhe der Hausnummer 60 das Rotlicht missachtete. Auf der Furt stieß sie mit der Fahrradfahrerin zusammen, die daraufhin stürzte. Beide Unfallbeteiligte fuhren anschließend weiter, ohne die Personalien auszutauschen. Die 88-jährige Opel-Fahrerin trafen Beamte einige Zeit später im Bereich Gerlingen an. Die Radfahrerin oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

