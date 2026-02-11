Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 31-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (10.02.2026) eine 31 Jahre alte Frau in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern-Nellingen sexuell belästigt. Der Mann stieg gegen 07.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck in die Bahn, hierbei hing sein Glied aus der Hose. Während der Fahrt setzte er sich neben die 31-Jährige und stieg an der Stadtbahnhaltestelle "Waldau" wieder aus. Der Mann war zirka 40 bis 50 Jahre alt, hatte kurze hellgraue Haare, einen Drei-Tage-Bart und blaue Augen. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli, einer Jeanshose und Wanderstiefeln. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell