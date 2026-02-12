PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Imbissbetriebe eingebrochen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf/Gerlingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (12.02.2026) einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit zwei weiteren Komplizen in zwei Imbiss-Lieferdienste eingebrochen zu sein. Die Täter brachen zunächst gegen 01.35 Uhr in einen Imbiss an der Rutesheimer Straße ein und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Kasse. Anschließend schlugen die Täter gegen 04.00 Uhr eine Scheibe eines Imbisses an der Feuerbacher Straße ein und stahlen ebenfalls mehrere Hundert Euro Bargeld. Alarmierte Beamte fahndeten nach den Tätern und nahmen den 14-Jährigen kurze Zeit später im Bereich der Mittenfeldstraße vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie ihn an seine Eltern. Die Ermittlungen zu seinen mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

