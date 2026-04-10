LPI-GTH: Zu schnell
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Statt mit erlaubten 50 km/h, durchfuhr ein 30-jähriger Fahrer eines BMW eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit 80 km/h. In der einstündigen Kontrolle der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau am gestrigen Abend, wurden drei weitere Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)
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