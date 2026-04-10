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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Statt mit erlaubten 50 km/h, durchfuhr ein 30-jähriger Fahrer eines BMW eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit 80 km/h. In der einstündigen Kontrolle der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau am gestrigen Abend, wurden drei weitere Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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