Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung, Nach räuberischer Erpressung im Dezember

Rheine (ots)

Zwei männliche Personen haben im Dezember einem 22-Jährigen unter Androhung von Gewalt dazu bewegt, einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag herauszugeben.

Die bisherigen Ermittlungen führten bereits zu einem der beiden Tatverdächtigen. Ein weiterer wird nun mit Fotos in einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/201308

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