BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Geldstrafe vollstreckt

Pasewalk (ots)

Ein 58- jähriger Deutscher wurde gestern Abend durch eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei und Bundeszollverwaltung) auf der Bundesautobahn 11, zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Penkun, in Fahrtrichtung Polen als Fahrer eines Kfz mit polnischer Zulassung festgestellt und in der Ortslage Storkow angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Betrug. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 6000,00 Euro sowie 89,50 Euro Verfahrenskosten. Bei Nichtzahlung hätte er eine 75- tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

Zeitgleich wurde in Pomellen ein 32- jähriger Pole kontrolliert. Er war als Beifahrer in einem Transporter mit polnischer Zulassung in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Gefangenenbefreiung. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 190,00 Euro sowie von 81,00 Euro Verfahrenskosten zu entrichten. Als Ersatzfreiheitsstrafe waren bei Nichtzahlung 19 Tage festgelegt. Auch der Mann zahlte die geforderten Geldsummen.

