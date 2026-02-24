Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Dieselschmuggel aufgeflogen

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag in Pomellen einen polnischen LKW IVECO. Im Fahrzeug befanden sich zwei polnische Staatsangehörige, 41 und 34 Jahre alt. Bei der eingehenden Kontrolle des LKW`s wurden 12 Plastikkanister, jeweils gefüllt mit ca. 30 Liter Dieselkraftstoff (gesamt 360 Liter) festgestellt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber durch Zollkräfte aus Pomellen zur weiteren Bearbeitung übernommen. Die beiden Polen wurden wegen Steuerhinterziehung angezeigt.

