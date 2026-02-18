Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Reise endete in der Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Am gestrigen Abend wurde in Pomellen ein 52- jähriger Pole in einem Kleintransporter mit polnischer Zulassung festgestellt. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Aurich zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro sowie 199,51 Euro Verfahrenskosten nicht zahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 20- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell