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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Lager eines Küchengeschäftes

Greven (ots)

In der Zeit von Samstag (18.04.), 13.30 Uhr bis Sonntag (19.04.), 14.05 Uhr sind unbekannte Täter in das Lager eines Küchengeschäftes an der Gutenbergstraße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten zunächst ein Rolltor des Lagers auf, um dort hineinzugelangen. Im Gebäude sind diverse weitere Türen gewaltsam geöffnet worden. Die Täter sind in sämtlichen Räumlichkeiten des Küchenfachgeschäfts gewesen und haben diese durchsucht. Aus einem Büro ist ein Originalschlüssel eines Firmenfahrzeugs gestohlen worden. Das dazugehörige Auto, ein Mercedes Sprinter mit Laderampe (Kennzeichen: ST-AV69) ist von den Tätern mitgenommen worden. Weiter fehlen bislang diverse Küchengeräte, Werkzeuge und Bargeld. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte das Diebesgut nicht abschließend benannt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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