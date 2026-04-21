Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Steinfurt (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Steinfurt ist Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters geworden.

Die Frau startete ihren Computer und erhielt auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung. Angeblich sei der Rechner gesperrt und sie sollte eine auf dem Rechner angegebene Telefonnummer anrufen. Dies tat die Frau. Es meldete sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Um den Schaden zu beheben, müsse er Zugriff auf den Computer haben, sagte ihr der Mann. Die Steinfurterin gewährte ihm dies. In weiteren Gesprächen erhielt der Mann Zugriff auf ihr Bankkonto und erschlich sich auch die Zugangsdaten zu ihrer Kreditkarte. Des Weiteren forderte der Mann die Steinfurterin auf, Geldkarten in Supermärkten zu besorgen und ihm die Codes auf verschiedene Arten zu übermitteln. Der Kontakt mit dem Unbekannten ging über mehrere Tage.

Als die Frau später feststellte, dass von ihrem Konto diverse Beträge abgebucht waren, erkannte sie den Betrug. Sie erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen entstand insgesamt ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch mal vor dieser Masche. Sollten Sie eine Warnmeldung auf Ihrem Computer erhalten, nehmen Sie den Rechner vom Netz oder stellen Sie diesen einfach aus. Rufen Sie niemals Telefonnummern an, die Ihnen plötzlich auf Ihrem Computer angezeigt werden. Echte Fehler- oder Warnmeldungen von Microsoft enthalten niemals Telefonnummern. Gewähren Sie niemals Unbekannten Zugriff auf ihren Computer. Und geben Sie auch keine PIN- beziehungsweise TAN-Nummern an Unbekannte weiter oder bestätigen sie diese nach Aufforderung von den Personen.

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