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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kind bei Verkehrsunfallflucht verletzt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (21.04). ist es in der Zeit zwischen 07.35 Uhr und 07.40 Uhr in Rheine auf dem Radweg der Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein schwarzes Auto aus der Ausfahrt der Geschäftsparkplätze gefahren, die kurz hinter der Einmündung mit der Hünenborgstraße liegen. Zeitgleich fuhr ein 10-jähriger Junge auf seinem Fahrrad den Radweg der Neuenkirchener Straße in Richtung Innenstadt. Die Fahrerin des schwarzen PKW deutete dem Kind durch ein Handzeichen an, dass er fahren solle. Als er dann fuhr, fuhr sie mit dem Auto ebenfalls an. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Hinterreifen des Fahrrades des Jungen. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Fahrerin hielt an, setzte ihre Fahrt aber kurz darauf stadtauswärts fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem schwarzen Auto soll es sich um einen mittelgroßen Wagen handeln. Die Fahrerin soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein, eine kräftige Statur haben und es konnten Tätowierungen am Hals wahrgenommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unfallverursacherin und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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