Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 22.03.2026

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfall -

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 85 -jähriger mit seinem PKW-Smart die Stettener Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen weiteren Pkw Skoda geschoben, welcher in einer Hofeinfahrt geparkt war. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Zeugenaufruf nach Nötigung auf der B29 -

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine 27 -jährige Pkw-Lenkerin mit einem schwarzen Audi A5 die B29 auf Höhe Plüderhausen in Richtung Stuttgart und wechselte von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur. Anschließend wollte ein 28 -jähriger PKW-Lenker mit seinem weißen VW Tiguan den Audi überholen. Als der weiße VW auf Höhe des schwarzen Audi war, soll dieser plötzlich unvermittelt nach links gefahren sein und der VW-Fahrer musste abbremsen und nach links ausweichen. Nachdem der Audi wieder auf die rechte Spur gewechselt hat, überholte der VW-Fahrer, scherte vor dem Audi ein und bremste sein Fahrzeug stark ab, sodass die nun hinter dem VW fahrende Audi-Fahrerin stark abbremsen musste. Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 erbeten.

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