PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 22.03.2026

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfall -

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 85 -jähriger mit seinem PKW-Smart die Stettener Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen weiteren Pkw Skoda geschoben, welcher in einer Hofeinfahrt geparkt war. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Zeugenaufruf nach Nötigung auf der B29 -

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine 27 -jährige Pkw-Lenkerin mit einem schwarzen Audi A5 die B29 auf Höhe Plüderhausen in Richtung Stuttgart und wechselte von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur. Anschließend wollte ein 28 -jähriger PKW-Lenker mit seinem weißen VW Tiguan den Audi überholen. Als der weiße VW auf Höhe des schwarzen Audi war, soll dieser plötzlich unvermittelt nach links gefahren sein und der VW-Fahrer musste abbremsen und nach links ausweichen. Nachdem der Audi wieder auf die rechte Spur gewechselt hat, überholte der VW-Fahrer, scherte vor dem Audi ein und bremste sein Fahrzeug stark ab, sodass die nun hinter dem VW fahrende Audi-Fahrerin stark abbremsen musste. Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 14:35

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 22.03.2026

    Aalen (ots) - Jagstzell: Unfall - Am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 61 -jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die K3229 von Rechenberg in Richtung Schweighausen. Auf Höhe Ropfershof kam er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 12:30

    POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 21.03.2026

    Aalen (ots) - Remshalden - Unfallflucht In der Zeit von Dienstagmittag (17.03.2026) bis Freitagmorgen (20.03.2026) beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in Remshalden im Schwalbenweg einen geparkten Pkw der Marke Mazda. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 12:28

    POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 21.03.2026

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - laute Knallgeräusche Am Samstag erhielt die Polizei gegen 02:10 Uhr mehrere Hinweise auf laute Knallgeräusche im östlichen Bereich von Schwäbisch Hall. Überprüfungen durch Streifen ergaben Hinweise darauf, dass Knallkörper (Böller) durch bislang unbekannte Personen gezündet wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren