POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 21.03.2026

Aalen (ots) - Lorch - Brand in Mehrfamilienhaus (Stand: 12:00 Uhr) Am Samstagmorgen kam es kurz vor 10:00 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Haldenbergstraße 15 in Lorch. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die örtliche Feuerwehr ist mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Die Haldenbergstraße ist aktuell aufgrund der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

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