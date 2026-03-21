POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 21.03.2026
Aalen (ots)
Remshalden - Unfallflucht
In der Zeit von Dienstagmittag (17.03.2026) bis Freitagmorgen (20.03.2026) beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in Remshalden im Schwalbenweg einen geparkten Pkw der Marke Mazda. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950-422 entgegen.
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