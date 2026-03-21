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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 21.03.2026

Aalen (ots)

Lorch - Brand in Mehrfamilienhaus (Stand: 12:00 Uhr)

Am Samstagmorgen kam es kurz vor 10:00 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Haldenbergstraße 15 in Lorch. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die örtliche Feuerwehr ist mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Die Haldenbergstraße ist aktuell aufgrund der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 500.000 Euro.

Ellwangen - Wohnungsbrand

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr geriet aus bislang nicht bekannter Ursache eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grenadierstraße in Ellwangen in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Aalen - Sachbeschädigung an Gebäude

Durch einen unbekannten Täter wurde ein Gebäude in der Stuttgarter Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Farbe beschmiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer: 07361 524-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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