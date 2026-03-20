Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Stromausfall am Bahnhof

Aalen (ots)

Murrhardt: Auffahrunfall

Eine 44-jährige Dacia-Fahrerin übersah am Freitag, gegen 10:50, den vor ihr abbremsenden Renault eines 37-jährigen Fahrers. An der Einmündung Gartenstraße und Hauptstraße kam es zum Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Remshalden-Grunbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 82-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr mit ihrem Citroen in einen Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 60-jährigen BMW-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Waiblingen: Stromausfall am Bahnhof

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Sicherungskasten im Bahnhof Waiblingen verschafft und die Sicherung für den Bahnhof ausgelöst. Dadurch wurde die Stromversorgung des Bahnhofgebäudes, der Bahnsteige und der Anzeigetafeln unterbrochen. Der Stromausfall wurde erst am Freitagmorgen gemeldet. Durch Techniker der Deutschen Bahn AG konnte die Sicherung wieder zurückgesetzt und die Stromversorgung wiederhergestellt werden. Auswirkungen auf den Bahnverkehr waren nicht gegeben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell