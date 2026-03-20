PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Stromausfall am Bahnhof

Aalen (ots)

Murrhardt: Auffahrunfall

Eine 44-jährige Dacia-Fahrerin übersah am Freitag, gegen 10:50, den vor ihr abbremsenden Renault eines 37-jährigen Fahrers. An der Einmündung Gartenstraße und Hauptstraße kam es zum Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Remshalden-Grunbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 82-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr mit ihrem Citroen in einen Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 60-jährigen BMW-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Waiblingen: Stromausfall am Bahnhof

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Sicherungskasten im Bahnhof Waiblingen verschafft und die Sicherung für den Bahnhof ausgelöst. Dadurch wurde die Stromversorgung des Bahnhofgebäudes, der Bahnsteige und der Anzeigetafeln unterbrochen. Der Stromausfall wurde erst am Freitagmorgen gemeldet. Durch Techniker der Deutschen Bahn AG konnte die Sicherung wieder zurückgesetzt und die Stromversorgung wiederhergestellt werden. Auswirkungen auf den Bahnverkehr waren nicht gegeben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 13:27

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auflieger macht sich selbstständig

    Aalen (ots) - Crailsheim: Auflieger macht sich selbstständig Am Freitagmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Willy-Brandt-Straße. Aufgrund eines technischen Defekts machte sich der Auflieger des Lkw selbstständig und rollte über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:02

    POL-AA: Ostalbkreis: Seniorenmobil kommt von Straße ab - Auffahrunfall

    Aalen (ots) - Ellwangen: Seniorenmobil kommt von Straße ab Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit einem Seniorenmobil einen Waldverbindungsweg zwischen Galgenwald und Höhe Oberer Rettersweiler. Vermutlich aufgrund eines losen Sitzes kam der 75-Jährige mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er leicht verletzt. Dem Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren