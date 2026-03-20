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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Aalen/Giengen: Tatverdächtiger nach Raub auf Schmuckgeschäfte ermittelt

Wie bereits am 2. März berichtet betrat am Montagmorgen um 9:45 Uhr ein unbekannter Mann ein Schmuckgeschäft in Aalen und ließ sich zunächst Schmuck vorzeigen. Anschließend verließ der Mann das Schmuckgeschäft und kehrte ca. 30 Minuten später zurück. Nach erneutem Vorzeigen des Schmucks bedrohte der Mann die Verkäuferin und forderte sie auf, den gesamten Schmuck in eine Tasche zu packen. Nachdem in diesem Moment eine Kundin das Ladengeschäft betrat, ließ der Mann von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete.

Am Samstag, 7. März kam es in Giengen an der Brenz zu einem räuberischen Diebstahl auf ein Juweliergeschäft. Hierbei ergab sich früh der Verdacht, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um denselben Täter handelt, welcher am 2. März in Aalen in Erscheinung trat.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte nun ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, bei welchen der 40-Jährige die beiden Taten einräumte, wurde er auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Ellwangen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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