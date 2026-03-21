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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 21.03.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - laute Knallgeräusche

Am Samstag erhielt die Polizei gegen 02:10 Uhr mehrere Hinweise auf laute Knallgeräusche im östlichen Bereich von Schwäbisch Hall. Überprüfungen durch Streifen ergaben Hinweise darauf, dass Knallkörper (Böller) durch bislang unbekannte Personen gezündet wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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