POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 21.03.2026
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall - laute Knallgeräusche
Am Samstag erhielt die Polizei gegen 02:10 Uhr mehrere Hinweise auf laute Knallgeräusche im östlichen Bereich von Schwäbisch Hall. Überprüfungen durch Streifen ergaben Hinweise darauf, dass Knallkörper (Böller) durch bislang unbekannte Personen gezündet wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
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