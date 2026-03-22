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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 22.03.2026

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfall -

Am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 61 -jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die K3229 von Rechenberg in Richtung Schweighausen. Auf Höhe Ropfershof kam er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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