Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Automatenaufbrecher festgenommen, Täter in Untersuchungshaft

Saerbeck (ots)

Am Sonntagmorgen (19.04.) ist die Polizei gegen kurz nach 06.00 Uhr zu einem Diebstahl an einer Verkaufshütte an der Straße Middendorf gerufen worden. Der Eigentümer der Verkaufshütte wurde durch ein Überwachungssystem darauf aufmerksam, dass sich jemand an den Automaten in der Verkaufshütte zu schaffen macht. Er rief die Polizei und begab sich zum Tatort. Dort versuchte er die zwei Tat-verdächtigen, die er dort antraf, an der Flucht zu hindern. Dies gelang ihm nicht und die Männer flüchteten. Ein 36- jähriger Ukrainer, ohne festen Wohnsitz, wurde auf der Anfahrt der eingesetzten Kollegen angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach dem zweiten Flüchtigen fahndeten weitere eingesetzte Beamte. Sie konnten den zweiten Tatverdächtigen, einen 50-jährigen Mann aus Nordwalde, vorläufig festnehmen. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Festgenommenen sind einem Haftrichter vorgeführt worden, der für beide Untersuchungshaft angeordnet hat. Die weiteren Ermittlungen, auch ob ein Zusammenhang zu weiteren Automatenaufbrüchen in der Vergangenheit besteht, dauern an.

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