Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, falscher Spendensammler vor Discounter, Täter verlangt Kartenzahlung, Polizei warnt vor dieser Masche

Ochtrup (ots)

Ein Senior ist auf dem Parkplatz eines Discounters an der Laurenzstraße von einem unbekannten Mann, der sich als Spendensammler ausgab, angesprochen worden. Das war am Dienstagnachmittag (21.04.) gegen 14.30 Uhr.

Der Unbekannte sprach den Geschädigten, der in seinem Auto saß, durch die Fensterseite auf der Fahrerseite an. Er behauptete, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Der Geschädigte wollte 10 Euro in Bar geben.

Doch dann erklärte der Unbekannte, dass nur Kartenzahlung möglich sei. Der Senior übergab seine Karte und musste dann seine PIN eingeben. Schließlich bedankte der Unbekannte sich und ging weg. Später stellte der Geschädigte fest, dass ein niedriger vierstelliger Eurobetrag von seinem Konto abgebucht worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,90 bis 2,00 Meter groß. Er hatte kurzes, volles und glattes Haar. Er war etwas wacklig auf den Beinen, möglicherweise, um eine Behinderung vorzutäuschen. Der Mann hatte einen Vollbart, trug eine hellbeige Jeans sowie eine blaue Jacke.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, diese melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, 02553/9356-4155.

Darüber hinaus warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche! Lassen Sie sich von Spendensammlern niemals dazu drängen, Geld zu zahlen. Und tun Sie dies niemals an Unbekannte mit ihrer EC-Karte. Wenn Sie von Fremden angesprochen werden, halten Sie Abstand und holen Sie niemals Ihre Geldbörse heraus. Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Bitte warnen Sie auch Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte vor falschen Spendensammlern!

Hier gibt es Infos und Tipps zum sicheren Spenden: Mehr Infos hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/ Hier geht es zum Spendenregister des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DIZ): https://www.dzi.de/spendenberatung/spendenauskunfte-und-information/hilfsorganisation-finden/

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