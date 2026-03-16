Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (15.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich Rottstraße/Pestalozzistraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 61-jähriger Autofahrer versuchte verbotswidrig auf den Gleisen zu wenden. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Straßenbahnfahrerin die Kollision nicht verhindern. Der 61-jährige Autofahrer und die 38-jährige Straßenbahnfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.

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