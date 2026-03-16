Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Wohnungsdurchsuchung in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Donnerstag, 12.03.2026, durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) eine Wohnung in Ludwigshafen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringen Mengen. Der 25-jährige Tatverdächtige, der sich in der Wohnung aufhielt, leistete beim Betreten erheblichen Widerstand. In den Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte große Mengen an Cannabisprodukten und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Neben einem Kilogramm Haschisch und drei Kilogramm Marihuana wurden über 3.000 verschreibungspflichtige Tabletten sowie eine totalgefälschte französische Identitätskarte sichergestellt. Der 25-Jährige wurde in der Wohnung verhaftet. Er wurde am Freitag (13.03.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Vollzug. Der 25-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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